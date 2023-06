Susana Decibe, expuso una mirada sistémica sobre la actualidad del sistema educativo argentino, enfatizando las principales causas que han conducido a la actual situación de malos resultados de aprendizaje , en los distintos niveles del sistema.

“El sistema educativo dentro de un país federal tiene responsabilidades compartidas, desde el Ministerio de Educación de la Nación, hasta pasar por los ministerios provinciales y finalizar en las escuelas. En los 90 ́ se terminaron de transferir las últimas escuelas que gestionaba el Gobierno Nacional, de común acuerdo con todas las provincias esto permitió tener gran calidad técnica y equipos que pudieran ser observatorios nacional e internacional sobre las demandas que se le hacían a las escuelas , partiendo de cómo y qué enseñar en las diferentes instituciones y además las evaluaciones a cada docente para su formación” explicó la ex ministra y dejando en claro la importancia en su momento, ya que esto le permitía al gobierno nacional dar la validez nacional a los títulos, siendo esto una potestad muy cuidada y preservada en la ley , porque mantenía un piso de calidad educativa en todo el país.

“Lastimosamente estamos cada vez peor y hay que ir a buscar esas trabas que se resolvieron hace años atrás, esos impedimentos que están tanto a nivel nacional y provincial, donde no se cumplen las responsabilidades que se tienen o que se cumplen con escasas frecuencia. Se cambian las políticas, se cambian los programas y hasta a veces no se ejecutan, todo esto repercute de forma negativa en las escuelas, es decir que se realizan solamente los actos administrativos, pero no se observa si se cumplen o no los programas educativos, tanto en las escuelas como en los institutos” enfatizó.

Por otra parte, sostuvo que todo el esfuerzo que se realizó durante parte de la etapa democrática para incluir en las escuelas a todos los estudiantes marginados, no fue acompañado posteriormente desde el estado. Este es el gran tema de la agenda futura: que el estado vuelva a tomar las riendas de la educación argentina y gestione de manera ordenada las políticas educativas, para que estas lleguen a cada aula y que cada maestro/profesor tenga la capacitación técnica y las herramientas adecuadas para ejercer su profesión.

“Tenemos que recuperar que ir a la escuela tenga sentido, lamentablemente esto se ha perdido y hemos tenido una regresión política que nos dejó en el peor lugar. Hay que pelear para recuperar ese sentido de importancia de la escuela y eso es en lo que estamos trabajando dentro de las fundaciones de Juntos Por el Cambio” Proclamó Decibe.

Al finalizar sostuvo que hay que "dar vuelta" el presupuesto de la Provincia de Buenos Aires en materia educativa, que se tiene que armar de abajo hacia arriba, a partir de las instituciones en los diferentes niveles de enseñanza para poder dirigir los recursos a donde más se necesiten mejorando además la transparencia en la asignación de los recursos.