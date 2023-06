En Olavarría, Kicillof entregó la escritura 80 mil de su gestión

El acto se desarrolló en Mariano Moreno, y se esperaba concretar el trámite para más de 500 olavarrieneses de todo el distrito. El gobernador arribó, pasadas las 10, acompañado por los Ministros de Justicia y Vivienda, Julio Alak y Agustín Simone, y su jefe de asesores, Carlos Bianco.