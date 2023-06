FANAZUL: “llegamos a la meta de arrancar, y ahora hay que sostenerlo”



Así lo expresó Eugenia Giuliodori , en el marco de la reactivación de la fábrica. En dialogo con Lu32, recordó su ingreso al mundo laboral a través de una pasantía, el cierre en 2017, la esperanza que le generó la apertura y los desafíos por venir.