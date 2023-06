Horacio Salaberry: “estamos ante un cuadro muy difícil a nivel macroeconómico”

En diálogo con Lu32, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) dio su mirada sobre el sector agropecuario. Destacó el dialogo con la política para sobrellevar la crisis y pidió que el gobierno “próximo” entienda la necesidad del sector.