Recta final de la Etapa Municipal de los Juegos Bonaerenses

La etapa municipal de los Juegos Bonaerenses ingresó definitivamente en su recta final. En el transcurso de las últimas horas se conocieron nuevos clasificados en la instancia regional y quedan sólo pocas disciplinas por definir.

Uno de los deportes que ya conoce la totalidad de sus representantes de cara a la próxima fase es el handball escolar, que en las últimas horas se definió en la categoría Sub18 escolar. Tanto en la rama masculina como en la femenina la final se vio protagonizada por Fátima y San Antonio, siendo en ambos casos victoria para el Colegio Fátima.

También ya se conocen los clasificados al regional en básquet 3×3: En Sub 14 femenino Ferro Carril Sud, Sub 14 masculino el Instituto Privado de Sierras Bayas, en Sub 16 Femenino Ferro Carril Sud, Sub 16 Masculino Pueblo Nuevo, Sub 18 Femenino Racing, Sub18 Masculino Racing, Universitario Femenino Ferro Carril Sud y Universitario Masculino Racing.

En adultos mayores, a la par, se definió la actividad de bochas con victoria para la dupla Gherbi-Maradeo entre las mujeres y Leal-Ovejero entre los hombres.

Más definiciones

En lo que resta de la presente semana habrá importantes novedades en más disciplinas, no sólo en juveniles, sino también en adultos mayores y personas con discapacidad.

Tal es así que este martes habrá definiciones en básquet 5v5, con actividad que se desarrollará en el gimnasio de Racing. Además, en adultos mayores, se realizará la etapa municipal de Burako, desde las 14 horas en la Casa del Deporte.

A la par, este miércoles todo continuará en Estudiantes con el vóley, más precisamente en el Minigimnasio.

También durante la jornada del miércoles se llevará a cabo la competencia de atletismo para personas con discapacidad, con sede en la pista municipal ubicada sobre el Parque Avellaneda.

El jueves, por último, serán las definiciones en fútbol 11 juveniles, Boccia en personas con discapacidad y Chinchón en personas adultas mayores.