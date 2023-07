Cientistas Sociales de la UNICEN estudian el impacto del dinero electrónico en Olavarría

Foto: NA

Un grupo de geógrafos y antropólogos de la Facultad de Ciencias Humanas y de Ciencias Sociales respectivamente, investigan la relación entre los nuevos medios de pago y el comercio de alimentos. Derlis Parserisas es una de las docentes que forma parte de este grupo de investigación y dio detalles en comunicación con Luis Occhi.