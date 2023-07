El Fenómeno El Niño podría declararse en septiembre

Lo consideró Cindy Fernández, pronosticadora y comunicadora del Servicio Meteorológico Nacional. En diálogo con Radio Olavarría, explicó que es el Fenómeno del Niño que se aproxima, y anticipó que el invierno tendrá temperaturas por encima de lo normal. Esta cuestión, dijo, se relaciona con los efectos del cambio climático.