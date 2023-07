Espert contó que nació en Pergamino y que su familia se dedica al campo: “Trabajamos con mi familia en el norte de la provincia de Santa Fe. El campo es algo de chiquito para mí, no tengo que disfrazarme de gaucho para saber del campo".



El economista, que recientemente se integró a los equipos que acompañan la candidatura de Rodríguez Larreta, y que va a acompañar la boleta de Diego Santilli en la provincia, afirmó: “Las retenciones representan el 8 por ciento. Tienen que ser cero, hay que eliminarlas y que sean problema de segundo orden. Horacio tiene claro que sin campo no hay Argentina”.



En esa línea, agregó: "De a poquito la política se va alineando con los interes del campo, y eso ocurre gracias a los liberales como yo y hemos empezado a entender el sentido común."



Consultado por las diferentes en la interna de Juntos por el Cambio, Espert sostuvo: “No sé por qué piensan que la boleta de Patricia Bullrich sea liberal, no veo liberales ahí. Hay prejuicios”



Y agregó: “Yo estoy con Larreta porque es muy pertenecer a un espacio que tenga gente de mucha experiencia y gestión. Es un hombre que sabe perfectamente lo que hay que hacer para manejar municipios; Morales heredó el desastre del kirchnerismo y gobernó Jujuy".



Consultado por la candidatura del actual ministro de Economía, fue tajante: "Massa entra para alargar la bomba, la deuda, la pobreza que hay en la Argentina producida por el kirchnerismo."



"Es obsceno que se presente como candidato a presidente Massa. No va a ser el que pueda desactivar el mismo que alarga la mecha de la bomba”, agregó.



“Cristina es una cobarde, que no se anima y está detrás de Massa para ver si puede garronear la elección y seguir destruyendo al país".



Por último sobre las elecciones en la provincia de Buenos Aires, aseguró: “No tengo dudas que Santilli le ganará al kirchnerismo en 2023, como lo hizo en 2021". Y cerró: "Tenemos una lista inigualable”.



Adelantó que va a estar visitando pronto la ciudad: “Voy a estar en Junin, será gran placer. Tenemos clarísimo que sin campo no hay nación: viví el campo toda la vida, y en la lista nadie nos tiene que decir qué hacer en el campo porque lo sabemos".