El CECO entrega el refuerzo de elementos escolares

Se trata de lo que habitualmente hace el gremio luego del receso invernal, señaló Viviana Gómez, a cargo de la Secretaría de Acción Social, Mutual y departamento de la Mujer del sindicato. También resaltó el apoyo escolar. En otro orden, repasó lo hecho en el Conversatorio con la diputada nacional Gisella Marziotta.