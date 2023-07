Transporte Público: persisten atrasos en los subsidios ‘Pagaron marzo la semana pasada’

Foto: Archivo

Lo advierten desde el Municipio de Olavarría, a través del Director del área encargada de la gestión, Enzo Russo, que en LU32 afirmó que deben abril, mayo, junio y julio y que los empresarios le hacen frente con capital propio y el subsidio municipal por el boleto estudiantil. También se refirió al cambio en el recorrido de la 503 y argumentó que no tiene que ver con la seguridad.