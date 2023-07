Mainero: “Tenemos las mejores expectativas”

Marcos Formica, Gerente de investigación y desarrollo de Mainero, se refirió las sensaciones en el inicio de la Expo Rural en Palermo. Destacó que este evento no solamente van productores agrícolas, sino también ganaderos. En ese sentido, señaló que tienen productos ligados a la ganadería. Explicó las líneas de financiación con las que cuentan.