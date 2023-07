Jujuy: ‘Toda la dirigencia política comulga en los negocios más importantes de la provincia’

Tras la movilización que se realizó este jueves en muchos puntos del país, incluyendo a Olavarría, al cumplirse un mes de la represión y 47 años de La Noche del Apagón, el olavarriense Santiago Seillant, que es el adjunto del Sindicato de Municipales jujeños, contó en Radio Olavarría qué es lo que está sucediendo en aquella provincia del Norte. También agradeció a quienes se manifestaron en el Paseo Mendía.