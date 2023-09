Ya están organizando la lucha contra la tucura

Foto: Archivo

El ingeniero Hugo Santonja, responsable de la Dirección de Desarrollo Agropecuario de la Municipalidad, indicó con Luis Occhi que están trabajando con las primeras labores, que culminarán con la fumigación en unos meses. De todas formas, adelantó que vendrá una primavera con ‘bonanza’.