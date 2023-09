Galli: “Vamos a seguir trabajando para mejorar día a día la calidad de vida de los que viven el campo”

El intendente municipal Ezqeuiel Galli dialogó con Diego Gigi en el marco de la inauguración de la 44º Exposición Nacional Angus de Primavera, que se realiza en la Sociedad Rural de Olavarría, hasta este viernes.