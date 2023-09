Javier Rodríguez: “La Provincia es el motor productivo de Argentina”

El Ministro de Desarrollo Agrario estuvo en la 44º Exposición Nacional Angus de Primavera, que se realiza en la Sociedad Rural de Olavarría. En diálogo con Diego Giggi, remarcó la excelencia de la exposición y contó cómo se está trabajando desde lo ovino. Aseguró que se está gestando una verdadera transformación en materia sanitaria y productividad de la ganadería.