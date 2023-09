Caminos Rurales: ‘La responsabilidad del mantenimiento es municipal, por eso es inédito el plan de la Provincia’

El Ministro de Desarrollo Agropecuario bonaerense, Javier Rodríguez, se expresó en LU32, tras haber pasado por la Nacional Angus de Primavera este jueves y firmar un acuerdo para subsidiar a la Municipalidad de Olavarría. Destacó que quieren fortalecer instancias comerciales ‘del productor al consumidor’ y manifestó que estos años se han dedicado al diálogo con los productores, pero también a la instalación de herramientas.