Universidad de Saladillo: 'Cambiaría totalmente el dinamismo de la ciudad'

La Cámara de Diputados de la Nación incluiría en el temario de leyes a tratar el próximo martes la creación de la Universidad de Saladillo. Alejandra Lordén, diputada Provincial por Juntos, habló con Radio Olavarría y explicó el impacto que puede llegar a tener en la ciudad y detalló cuales serían las posibles carreras que se ofrecería.