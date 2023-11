Robo de cables: “Es una situación que nos sorprende y va creciendo cada vez más”

El gerente de distribución del servicio eléctrico de Coopelectric, Claudio Nápoli se expresó en Radio Olavarría sobre los hechos delictivos que se vienen repitiendo desde hace varios meses. Comentó que comenzaron a robar también otras partes de las instalaciones como transformadores, postes, luminarias y medidores de agua. “Se dan dos o tres hechos por semana”, aseguró.