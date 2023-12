Gelené: ‘No tengo precisiones, he visto que se sigue trabajando’

Todavía, con respecto a la obra del tramo Monte Gorchs “no tengo precisiones, he visto que se sigue trabajando. Acá hubo un paráte –reconoció- producto de las lluvias, que fueron muy intensas”.

“Respecto a acá, en nuestra zona, se comentaba algún despido, pero todavía no tengo no me he reunido para tener precisiones, pero, pese a todo eso, estamos a la espera de lo que ocurra”.

El jefe comunal diferenció lo que se había llegado a hacer con el esquema PPP, “con el cual se había comenzado a desarrollar la obra de autovía entre Monte y Las Flores, específicamente, hubo una diferencia tremenda”.

“En los cuatro años anteriores, hubo una puesta en escena, algunos movimientos legales y jurídicos para afectar alguna zona de la traza de la autovía, algunas pequeñas obras, un montaje de obrador muy escaso”.

“Hoy, después de destrabar todo eso, y con pandemia de por medio, culmina con una gran gestión internacional”.

“Vemos un avance importantísimo de las obras de Monte y Gorchs, y específicamente también acá sobre 3, 4 kilómetros sobre Las Flores, que esperamos que no se afecten, son contratos vigentes, que sigan en marcha, que se culminen lo antes posible con el ritmo que venía trabajando”.



Respondió que estaría dispuesto a reunirse con el nuevo ministro de infraestructura de la Nación: “vamos a hacer todas las gestiones que hagan falta para poner en tema, en historia, porque tenemos muchos desarrollos de trabajo en cuanto a todo esto y en situación, a quien tengamos que poner en el caso, ya sea al ministro, ya sea a quien esté al frente de Vialidad, que no puede de existir”, sentenció.