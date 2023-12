En busca de ‘sumar voces’, se va a desarrollar una Mesa Juvenil

La iniciativa surge de la organización socio ambiental Accionar Verde. Cassandra Leissarrague, referente de este grupo, dialogó con Radio Olavarría y dio detalles del evento que se realizará el sábado 16, desde las 16 horas, en el Club Mariano Moreno. Además, destacó la importancia de que las juventudes tengan un espacio para debatir.