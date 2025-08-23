LOCALES
23 de agosto de 2025
Nueva movilización en pedido de justicia por Gonzalo Tamame
Se desarrolló en la tarde de este sábado en las puertas de la Municipalidad. La hermana y la madre dialogaron con Lu32 y denunciaron que Tamame llegó sin vida a la comisaría producto de los golpes. A la par, detallaron como continúa la causa y que desde la Comuna no han tenido ninguna respuesta ni acercamiento.
“Están esperando todas las declaraciones. Faltan declarar a todos los chicos de los videos, ya declaró uno y faltan todos los otros”, detalló su hermana, en relación al estado de la causa que encabeza el Dr. Sergio Roldán.
“Él no se mató. A él lo ahorcaron, se lo llevaron a la rastra”, denunció la madre. En ese sentido, agregó que su hijo “cuando entró al calabozo ya estaba muerto. Nunca una persona de 85 kg se puede ahorcar”.
Consultada sobre el acompañamiento del Municipio, mencionó que si bien estuvo desde el principio en el Palacio San Martín, hasta el momento no han aparecido ni brindado respuesta de nada.
“Yo pienso que va a haber justicia. Hoy es mi hijo y mañana puede ser otro. Es un dolor que no se lo deseo a nadie”, cerró.
SG