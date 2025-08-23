Domingo 24 de Agosto de 2025

LOCALES

23 de agosto de 2025

Llega nuevamente el Aula Móvil de YPF Luz a Olavarría

Se instalará los días 4 y 5 de septiembre, en el Centro Cultural Municipal “San José. Las actividades están dirigidas a estudiantes del último año de secundaria y se abordarán temas relacionados a la energía y el aprovechamiento de los recursos.

Concretamente, las actividades propuestas serán dos y se dividen de la siguiente manera:

Divulgación: Se desarrollará los días jueves  4 y viernes 5 de septiembre, de 08:30 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas. Esta actividad tiene foco en difundir y promocionar el aprovechamiento de los recursos energéticos de Argentina y es abierta a toda la comunidad.

Taller de Energía Argentina: Se desarrollará el día jueves 4 de septiembre, en el horario de 09:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas. Esta propuesta está dirigida a instituciones educativas de último año de secundaria. En cada taller se tratan temáticas relacionadas con la Energía Argentina, tales como energía eólica, energía solar térmica, energía solar fotovoltaica, eficiencia energética, movilidad eléctrica y almacenamiento.


Por último, se destacó que el aula es un espacio lúdico educativo que busca concientizar sobre la importancia de avanzar en la transición energética hacia las energías renovables y contribuir a lograr una matriz energética más limpia y sostenible.



