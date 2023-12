‘Voy a dar un paso atrás, pero seguiré sumado siempre a la peña’

Gonzalo Díaz, actual presidente de la peña de Boca Juniors “Ciudad de Olavarría”, reconoció que en breve dejara de presidir la peña, destacó esto como algo positivo, ya que siempre son importantes las renovaciones, manifestó en dialogo con Lu32.

También se refirió a la colecta de sangre que se llevará a cabo el próximo martes en la sede de la peña y de la cena de fin de año del próximo viernes.