Temporal en Olavarría: descartan que haya sido un tornado

Cindy Fernández, pronosticadora y comunicadora del Servicio Meteorológico Nacional, dialogó con Lu32 y dio detalles del fenómeno que ocurrió el martes pasado y se replicó el jueves en Olavarría y la región. Calificó al fenómeno como una tormenta severa con capacidad de generar daño, y adelantó que el sábado se podría repetir, aunque en menor medida.