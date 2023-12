LU32 en transmisión de prueba por AM1160

Los encargados técnicos y proveedores de la emisora están trabajando a destajo, y pudieron poner en marcha una emisión de emergencia por la frecuencia clásica de la ‘Radio Madre’ de Olavarría. Gabriel Panarace, gerente de la emisora, dio detalles, también, de las gestiones que se están llevando a cabo para poder montar la torre que contendrá a la antena.