‘Se hace hace años, no solo con Francisco’

Foto: En Línea Noticias

El Obispo Diocesano, Hugo Manuel Salaberry, se expresó en LU32 luego de conocida la información acerca de la autorización del Papa Francisco para bendecir a parejas homosexuales. El prelado señaló que el ‘purismo’ adentro de la Iglesia ha hecho mucho mal. En otro orden, confió en que el Sumo Pontífice viste Argentina este 2024 y reveló que ha aumentado la solicitud de ayuda en las Cáritas de la zona.