Ciberdelitos: prevención para evitar robos a pymes

El fiscal Lucas Moyano, referente de la investigación de este tipo de crímenes, se expresó en LU32 tras recuperar más de $40 millones sustraídos a una empresa de Tandil. Adelantó algún tipo de trabajo con la Unión Industrial de Olavarría, ya que han detectado que se ataca a las pymes en búsqueda de acceder a las cuentas bancarias de las mismas, y vaciarlas.