Firmaron más de 250 escrituras este jueves

Fue en el Club Pueblo Nuevo, en un acto encabezado por el intendente Maximiliano Wesner. También fue el debut del nuevo director de Casa de Tierras, Dr. Juan Sánchez y fue invitada la Dra. María José González, que estuvo a cargo de esa oficina en el último tramo de la gestión de Ezequiel Galli.