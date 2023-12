Vecinos autoconvocados entregaron documentación sobre la contaminación del Arroyo Tapalqué

Fueron recibidos durante la mañana de este miércoles por el intendente Maximiliano Wesner. Se trata Martín Acosta, vecino de Tapalqué, y Fabián Rodríguez, ex empleado de la planta depuradora de Coopelectric. En diciembre de 2022, se habían manifestado por primera vez a las afueras de la Municipalidad con la finalidad de denunciar a la entidad por volcar al arroyo desechos cloacales e industriales sin el tratamiento de los mismos.