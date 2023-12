Infracom Coopelectric ya está reparando reclamos puntuales

El responsable de atención al cliente de la empresa de comunicaciones, Daniel Galotti, se expresó en Radio Olavarría y reveló que han podido reparar todo lo relacionado a los cables troncales que el temporal afectó. Solicitó a los usuarios, dejar mensaje en un teléfono fijo, que facilita la recepción de reclamos.