Bancarios en alerta y movilización: "El Banco Nación no se vende ni se privatiza"

José Luis Iturralde, titular de la Asociación Bancaria regional Azul,se expresó en Radio Olavarría sobre el DNU emitido por el Gobierno Nacional el pasado miércoles, particularmente sobre la posibilidad de que ingresen capitales privados y de que haya “una merma de derechos en los salarios de los trabajadores”. Anticipó movilizaciones para el 27 de diciembre en todas las sedes.