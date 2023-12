Almacenes: Proveedores mandaron listas de aumento en Navidad

Al ser consultado por las ventas en caída, según la CAME, el referente de los minoristas en Olavarría, Julio De Felice, confió que en Olavarría el descenso fue superior al 3% promedio informado por la entidad nacional. Reveló que este lunes, dos mayoristas enviaron nuevos precios.