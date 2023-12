‘Continúa la posibilidad que el intendente aumente por decreto las tasas’

El concejal de la UCR, Francisco ‘Pancho’ González, se expresó en Radio Olavarría, horas antes del tratamiento del Presupuesto 2024 en el Concejo Deliberante este viernes. Calificó como austero el proyecto, adelantó que hay poca inversión en obras, pero consideró que hay que acompañar a la gestión elegida por los olavarrienses.