‘Serían unos 260 millones de pesos al año por la reducción de planta política’

El titular del bloque de Unión por la Patria, concejal Federico Aguilera, se refirió al Presupuesto 2024 en diálogo con Luis Occhi. Destacó que lo que se deja de erogar en cargos, se destinará al área de Salud. Expresó que son varios los motivos por los que quieren aumentar lo que pagan grandes contribuyentes en Seguridad e Higiene.