Aclaran que los caballos no transmiten encefalomielitis a los humanos

La Dra. Karina Watralik, responsable de zoonosis de la Región Sanitaria IX, que este lunes estuvo en Olavarría en el marco de una mesa por esta enfermedad que convocó la Municipalidad, se expresó en LU32. Como ya hemos abordado en notas anteriores, explicó de qué se trata la infección. Señaló que la letalidad es baja en personas. Consideró, de todas formas, que hay que prestarle más atención al dengue.