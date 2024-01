Bueno: ‘El mercado de medicamentos no va a reaccionar como el Gobierno espera’

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Olavarría, Fernando Bueno, se expresó en Lu32 en relación a la suba reciente de los medicamentos. Aseguró que estos incrementos comenzaron en noviembre, luego de las elecciones generales. Fue crítico con la idea que tiene el gobierno nacional de que al mercado de medicamentos lo regule la oferta y la demanda, ya que es un tema de salud.