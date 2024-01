‘Nos teníamos que sentar a reprogramar todo’

Foto: Facebook

Lo expresó Sergio Urrutia, el diácono de Sierras Bayas y titular de la Comisión de la Fiesta de Reyes, en una especie de autocrítica por la comunicación de la suspensión de la celebración, que se dio la pasada semana. Indicó que este sábado, el programa se respetará tal cual estaba previsto, incluso con la entrega de las 'cartitas'. Agradeció a la comunidad que participa por reorganizarse para este sábado, y también destacó el apoyo de la Comuna.