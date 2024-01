Olavarría será sede de una exposición de autos en el predio del CEMO

El evento es organizado por la agrupación Bajos al Piso Olavarría, y será el 10 y 11 de febrero. Se espera la participación de más de 500 autos ‘tuning’ de todo el país. Laura Correa, una de las personas encargadas de la realización, dialogó con Lu32 y dio detalles al respecto.