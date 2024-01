NA - "La gente está sufriendo mucho, es un momento difícil. En agosto debo ir a Polinesia y luego, si se puede hacer, iré a Argentina. Yo quiero ir", aseguró el Sumo Pontífice en la televisión italiana.

Milei le envió una carta al papa Francisco días atrás para formalizar su invitación a la Argentina, visita que no concretó nunca desde que está al frente de la Iglesia Católica.

"Su presencia y su mensaje contribuirán a la tan deseada unidad de todos nuestros compatriotas y nos brindará la fuerza colectiva necesaria para preservar nuestra paz y trabajar por la prosperidad y el engrandecimiento de nuestra querida República Argentina", le indicó el mandatario en el texto.

En otro tramo de la entrevista, Francisco dijo "me sale decir: estoy todavía vivo", al referirse a su salid. Por otro lado, expresó acerca de su posible denuncia: "No es un pensamiento, ni una preocupación ni un deseo. Es una posibilidad abierta a todos los papas. Ahora no está en el centro de mis pensamientos. Mientras tenga la capacidad de servir, sigo adelante".