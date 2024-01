Barrio Carlos Pellegrini: “Es una obra histórica e importantísima para nosotros”

Luciano Acuña, presidente de la Junta Vecinal del Barrio Carlos Pellegrini, se expresó en Radio Olavarría luego de que Maximiliano Wesner confirmara –con visita incluida- que se retomarán las obras que habían quedado ‘a la mitad’ en la gestión anterior. Puntualmente, se trata de la terminación del cordón cuneta, entoscado de calles y conducto pluvial.