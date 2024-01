Bomberos lanzaron una campaña de donación de Gas Oil

Hugo Fayanás, presidente del Consejo Directivo de Bomberos Voluntarios de Olavarría, anunció con Luis Occhi el lanzamiento de esta campaña debido a la cantidad de salidas que han registrado en el último mes, que fueron más de 150. Explicó que este incremento a comparación de otros años, generó una inestabilidad monetaria.