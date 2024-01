Roldán: “Tenemos que ser muy responsables al decirle a la población que puede tomar un arma”

El abogado se expresó en Lu32 en relación al protocolo de gestión para personas privadas de la libertad de alto riesgo y de la modificación en la legítima defensa, ambas cuestiones incorporadas en la Ley Ómnibus que se está tratando en el Congreso. “Todo el mundo está armado y no por eso ha bajado el nivel de violencia”, opinó, al tiempo que aseguró que se debe dar un largo debate en cuanto a la legítima defensa.