Advierten que está en riesgo el funcionamiento de las Universidades Públicas

Foto: El Eco Tandil

Verónica Gargiulo, Secretaria General de Adunce, gremio de docentes de UNICEN, dialogó con Radio Olavarría y se expresó en relación a la situación de la educación universitaria. Mencionó el inconveniente que tuvieron con los sueldos de febrero y manifestó preocupación por el futuro.