Stuppia: “La propuesta fue una imposición”

Foto: En Línea Noticias

El Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales se expresó en Radio Olavarría luego de la asamblea de este viernes en el Hospital Municipal, en la que se expusieron detalles luego de la decisión del Ejecutivo de otorgar un aumento por decreto del 30%.