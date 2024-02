Napoli: “Nos va a llevar todo el año reparar los daños de los temporales”

El gerente de distribución de Coopelectric, Claudio Napoli, habló con Radio Olavarría y se refirió a los cortes de energía que se registraron en los últimos días. Dijo que el calor, sumado a la exigencia en las instalaciones, puede traer problemas en la prestación del servicio.