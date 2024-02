Brindan recomendaciones para combatir cucarachas

Gilberto Bintana, titular de SYGAMED, habló en Radio Olavarría en relación a la aparición recurrente de cucarachas. Dijo que hay mayor presencia durante el verano, y que se incrementó el número en los últimos años. Precisó detalles para distinguir los tipos de estos insectos, y advirtió en que lugares pueden aparecer. También brindó recomendaciones para combatirlas y dijo que si es en la cocina, se necesitan repelentes que no perjudiquen la salud.