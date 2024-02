Delpiani: “Me encontré con una demanda muy fuerte de los barrios más vulnerables”

Cristian Delpiani, secretario de Desarrollo de la Comunidad, estuvo en la Mesa de Café con Luis Occhi y habló sobre el trabajo en la Municipalidad en los primeros dos meses de gestión. Se refirió al rol que debe ocupar el Estado y que hubo un incremento considerable en cuanto a la demanda de asistencia en cuanto a empleo y vivienda, además de la duplicación de la asistencia alimentaria. También se expresó en relación a la situación del Hospital Municipal.