Brindan detalles sobre el alerta por tormentas que rige para Olavarría

El responsable de Defensa Civil, Adrián Guevara, dialogó con Luis Occhi y se refirió al alerta naranja por fuertes tormentas que persiste en Olavarría para la noche de este viernes. Recomendó informarse por los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y por medios de comunicación.