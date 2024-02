Katopodis le pide a la Nación que termine las obras en Olavarría

El Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia estuvo en la obra del Polo Judicial. Destacó el impulso al que apuesta la provincia manteniendo la actividad a diferencia de la Nación. Adelantó que están renegociando contratos y está parado el bacheo de la Ruta 51. También, afirmó que acompañarán a quienes no puedan afrontar el aumento en la energía eléctrica. Wesner reveló que firmarán convenios por tres iniciativas.