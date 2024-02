El Municipio quiere declarar la ‘emergencia’ en el Transporte Público y habrá otro aumento de boleto

Este jueves se realizó la segunda reunión de la Mesa que se encarga del tema, encabezada por el intendente Wesner, funcionarios, representantes de los trabajadores y empresarios. Coincidieron en que la situación se agravó tras la decisión del presidente Milei de no pagar el Fondo Compensador al interior del país. Se aplicará un nuevo aumento de la tarifa, aunque no se sabe aún cuándo ni cuánto se incrementará.